Roma-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma ospita la SPAL nella 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca ospita in casa la di Leonardo Semplici, ultima in classifica, nella 16ª giornata di . I capitolini occupano il 4° posto assieme al con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano in fondo alla graduatoria a quota 9, con un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 10 k.o.

Sono 17 i precedenti fra le due squadre che si sono giocati in Serie A in casa della Lupa: il bilancio è favorevole a quest'ultima con 9 successi, 6 pareggi e 2 affermazioni dei biancazzurri. L'ultima risale alla scorsa stagione, quando la squadra di Semplici riuscì a sconfiggere la Roma sia all'andata, sia al ritorno.

Gli estensi sono la squadra che in assoluto ha segnato di meno nei 5 top campionati europei: 9 goal, come il in . Con un solo punto conquistato in trasferta su 7 gare giocate fuori casa, gli emiliani hanno eguagliato il loro primato negativo (conseguito sia nella stagione 1956/57, sia nella stagione 1960/61).

Di contro la Roma è la squadra che più di tutte è andata in goal sugli sviluppi di un calcio piazzato (12 reti). I giallorossi hanno collezionato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre i biancazzurri arrivano da 2 pareggi e 2 k.o. nelle ultime 4 partite in campionato.

Il bosniaco Edin Dzeko è il miglior realizzatore dei giallorossi con 6 reti in Serie A, Andrea Petagna, che è andato a segno 2 volte in carriera contro i capitolini, è il bomber della SPAL con un bottino di 4 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-SPAL

Roma-SPAL si disputerà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 35° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Roma-SPAL, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile, con il supporto di Carolina Morace al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli abbonati potranno seguire gli highlights e le interviste ai protagonisti sul campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky potranno seguire Roma-SPAL anche in diretta attraverso Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Fonseca ha recuperato Pau López, che tornerà a difendere la porta giallorossa. In difesa ce la fa Fazio, ma il tecnico portoghese non avrà a disposizione l'infortunato Smalling e Santon e lo squalificato Mancini. Al centro, accanto all'argentino, ci sarà Cetin, in vantaggio su Juan Jesus. Sulle due fasce i terzini saranno invece Florenzi, che sembra favorito su Spinazzola, e Kolarov, quest'ultimo di nuovo titolare dopo aver saltato la sfida infrasettimanale di . In mezzo al campo è ancora ai box Cristante: davanti alla difesa agirà il tandem Diawara-Veretout, mentre sulla trequarti Perotti potrebbe spuntarla su Mkhitaryan e Under per affiancare Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Non è stato convocato Kluivert nonostante l'olandese fosse tornato in gruppo nei giorni scorsi. Dzeko sarà il riferimento offensivo.

Semplici ha diversi dubbi, sia tattici, sia di uomini. Per quanto riguarda il modulo, il 4-3-1-2 resta l'opzione più probabile, anche se non è da escludere a priori l'ipotesi 3-5-2. In caso di difesa a 4, Tomovic e Vicari saranno i due centrali davanti a Berisha, con Cionek e Igor sulle corsie laterali, visto che Jacopo Sala e Reca sono fuori per infortunio. In mezzo, squalificato Kurtic, la regia sarà affidata a Valdifiori, con Murgia e Missiroli mezzali. Davanti, nel tandem offensivo, c'è incertezza su chi farà da partner del bomber Petagna: Floccari sembra il favorito, ma appare possibile anche l'impiego di Paloschi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Floccari, Petagna