La Roma cerca soluzioni per l'attacco: risale l'ipotesi Mkhitaryan falso nove

L'armeno è stato fin qui il migliore nella stagione giallorossa. Con Dzeko out e Mayoral che necessita di rifiatare, l'ex Arsenal può avanzare.

La Roma attraversa un momento di difficoltà dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Lo scontro diretto col Milan ha nuovamente aperto la questione degli scontri diretti e la sfida con la Fiorentina, sebbene non sia in alta classifica, serve anche in quest'ottica.

Paulo Fonseca, comunque, dovrà affrontare ancora una volta la partita senza Edin Dzeko, infortunato. In più anche Borja Mayoral potrebbe non partire dal primo minuto: scelta tecnica, dovuta anche dalle tante partite giocate.

Come perno del 3-4-2-1 potrebbe esserci a questo punto Henrikh Mkhitaryan, che ha giocato in quella posizione già in alcuni spezzoni di gara e ha numeri da attaccante: 9 i goal, soltanto uno in meno di Veretout che in più ha segnato anche i calci di rigore, più 8 assist in Serie A.

Già nella partita con il Milan e in passato con il Genoa l'ex Arsenal e United ha già ricoperto il ruolo di vertice offensivo. Con lui potrebbero esserci Pedro o El Shaarawy, più il secondo, in un attacco che potrebbe essere quasi più a due che a tre.

Soluzioni che Fonseca valuterà nelle prossime ore, prima di prendere una decisione definitiva. Di certo la duttilità dell'armeno può essere ancora un risorsa.