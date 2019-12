Roma, Smalling va KO: infortunio al ginocchio e probabile rientro nel 2020

Brutte notizie da Trigoria, doppio infortunio per la Roma: Chris Smalling e Pellegrini vanno KO, 2019 a rischio per il difensore giallorosso.

Brutte notizie da Trigoria per la : Chris Smalling ha riportato un trauma contusivo-distrattivo al ginocchio sinistro. Il 2019 del difensore giallorosso potrebbe essere finito, i tempi di recupero saranno valutati con maggiore precisione nelle prossime ore.

Si ferma uno dei protagonisti della grande crescita della Roma nelle ultime settimane. Smalling si era conquistato la titolarità inanellando una serie di grandi prestazioni difensive, a cui vanno aggiunti anche le due reti realizzate per i giallorossi. L'entità dell'infortunio del difensore britannico sarà valutata con esami strumentali nelle prossime ore, ma la sensazio è che Fonseca non potrà più contare su Smalling nel 2019.

L'inglese non è l'unico giallorosso a fermarsi. Anche Lorenzo Pellegrini ha riportato un trauma contusivo al piede e non sarà a disposizione dell'allenatore lusitano per la partia di , mentre dovrebbe riuscire a recuperare regolarmente per la partita di campionato con la di domenica.