Roma, si rivede Florenzi: Mancini ancora in mediana, ballottaggio Pastore-Perotti

La Roma vola sul campo dell'Udinese con una conferma, quella di Mancini a centrocampo, il rientro di Florenzi e il dubbio Pastore-Perotti.

Il ritorno alla vittoria contro il dopo quattro pareggi ha riportato il sereno in casa , specialmente dopo le polemiche esplose a seguito dell’1-1 in con il Mönchengladbach. Il clima in casa giallorossa è positivo nonostante l’emergenza infortuni, che sta obbligando Paulo Fonseca a esperimenti e scelte spesso forzate dalle necessità tattiche.

Nella trasferta contro l’ , infatti, sarà adattato ancora una volta a centrocampo Gianluca Mancini: sarà la terza gara consecutiva che il difensore ex giocherà a centrocampo, dove Fonseca deve ovviare agli infortuni di Pellegrini, Cristante e Diawara. Opzione che si è mostrata valida contro Gladbach e Milan e che si deve confermare anche in Friuli.

La difesa davanti a Pau Lopez anche senza Mancini ha mostrato solidità grazie alla coppia formata da Smalling e Fazio, confermatissimi al centro, al pari dell’intoccabile Kolarov sulla sinistra. A destra potrebbe invece rientrare Florenzi, in ballottaggio con Spinazzola che è però reduce da un leggero affaticamento rimediato domenica.

Alcune novità si potrebbero vedere sulla trequarti, dove Zaniolo non sembra in discussione, al pari di Kluivert, al rientro dalla squalifica per espulsione. C’è un ultimo ballottaggio, tutto argentino, per completare il trio alle spalle di Dzeko: Pastore sembra al momento avvantaggiato su Perotti.

L’Udinese dovrà invece fare a meno dell’infortunato Stryger Larsen e dello squalificato Opoku. Tudor dovrebbe confermare il 3-5-2 con Becao, Samir e Troost-Ekong davanti a Musso, anche se De Maio cerca spazio. Uno tra Ter Avest e Pussetto a destra, Sema a sinistra, con Fofana (in ballottaggio con Mandragora) e Jajalo insieme a De Paul a centrocampo. Davanti ballottaggio Nestorovski-Lasagna per affiancare Okaka, con l’ex favorito.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko