Roma, frattura del quinto metatarso per Pellegrini: rischia almeno due mesi

Lorenzo Pellegrini si è sottoposto agli esami strumentali quest'oggi: per lui si tratta di una frattura del quinto metatarso del piede destro.

La deve fare i conti con un problema non da poco nel giorno dopo la vittoria contro il . Ennesimo infortunio della stagione per i giallorossi e questa volta è una tegola per Fonseca: si ferma Lorenzo Pellegrini.

"Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto in giornata ad accertamenti strumentali per il dolore al piede destro insorto durante la partita di ieri. Le indagini hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso. Il calciatore sarà sottoposto ad osteosintesi domani mattina. Al termine dell'intervento sarà possibile stimare i tempi di recupero".

Questo il comunicato della Roma, che annuncia anche l'imminente operazione (in programma per martedì mattina). Il giocatore potrebbe stare fermo per circa due mesi, privando la squadra di Fonseca di uno dei migliori giocatori del momendo.

I tempi di recupero saranno comunque fissati dopo l'operazione. Brutta perdita anche per la Nazionale Italiana, visto che Mancini nelle ultime due partite lo aveva gettato nella mischia e Pellegrini lo aveva ripagato anche con un goal.