Roma, si ferma Mancini: infortunio al gomito, out 10 giorni

Il difensore giallorosso dovrà osservare un periodo di stop per un problema al gomito: escluse fratture, rientro probabile per la ripresa della A.

A circa tre settimane dalla ripresa ufficiale delle operazioni, la fa i conti con gli infortuni. Dopo Pau Lopez e Perotti, a Trigoria si ferma anche Gianluca Mancini.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il difensore ex si sarebbe infortunato durante la seduta di martedì a Trigoria.

Dovrà osservare 10 giorni di stop per un infortunio al gomito e sarà costretto a portare un tutore.

Sarebbero comunque state escluse fratture che avrebbero portato a uno stop chiaramente più lungo. Invece il rientro per la ripresa del campionato non è da escludere, anzi.

Il primo impegno della Roma sarà in casa all'Olimpico contro la il 24 giugno. Partita per la quale Mancini spera di esserci per guidare la difesa di Fonseca.