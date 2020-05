Roma, si ferma anche Fuzato: fastidio alla coscia

Terzo stop negli ultimi giorni per la Roma: dopo Pau Lopez e Perotti si fa male anche il terzo portiere Fuzato.

Non accenna a fermarsi l'emergenza infortuni in casa : dopo Pau Lopez (microfrattura al polso) e Perotti (problema muscolare), nell'allenamento odierno si è fermato anche Fuzato.

Il terzo portiere ha accusato un fastidio alla parte superiore della coscia che però sembra già in via di guarigione, pronto ad essere smaltito nel giro di qualche giorno.

Nulla di particolarmente grave dunque, ma che crea un minimo di allarme a mister Fonseca, alle prese - come detto - con lo stop in porta di Pau Lopez che ne avrà per almeno tre settimane.

Non dovrebbe essere a rischio la sua presenza nella prima gara che vedrebbe protagonista la Roma qualora il campionato dovesse ripartire il 13 giugno, anche se questo intoppo non fa altro che rallentare il miglioramento di una condizione fisica messa a dura prova dalla lunga inattività.