Roma-Shakhtar dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma-Shakhtar match d'andata degli ottavi di Europa League: tutto sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

ROMA-SHAKHTAR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Shakhtar

Roma-Shakhtar Data: 11 marzo 2021

11 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Tv8, Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite)

Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Europa League entra nel vivo per Roma e Shakhtar, che dovranno affrontarsi nel match valido per l'andata degli ottavi di finale. Una sfida importante per capire il livello di entrambe le formazioni.

Nei rispettivi campionati la Roma si trova al quarto posto ed è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, mentre lo Shakhtar occupa la seconda posizione alle spalle della Dinamo Kiev.

Nel turno precedente i giallorossi hanno superato senza troppi problemi il Braga, vincendo per 2-0 all'andata e per 3-1 al ritorno. Doppio successo anche per gli ucraini, contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.

A livello europeo le due squadre si sono già affrontate agli ottavi di finale della Champions League 2017/18: all'andata prevalse lo Shakhtar per 2-1, mentre al ritorno l'1-0 conquistato dalla Roma consentì ai giallorossi di passare il turno.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Shakhtar: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-SHAKHTAR

Roma-Shakhtar andrà in scena giovedì 11 marzo 2021 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Non saranno presenti i tifosi sugli spalti, per via delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Il match comincerà alle ore 21.00.

La sfida tra Roma e Shakhtar potrà essere vista in chiaro, dato che verrà tarsmessa dal canale Tv8. Inoltre, sarà possibile assistere alla partita anche sui seguenti canali: Sky Sport 1 (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La diretta streaming di Roma-Shakhtar sarà fruibile con Sky Go: il servizio riservato agli abbonati Sky. Sarà sufficiente scaricare l'applicazione apposita su pc, smartphone o tablet e inserire le proprie credenziali d'accesso per poter selezionare l'evento desiderato e iniziarne la visione.

L'alternativa è Now TV, la piattaforma utile per assistere alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto uno degli abbonamenti inerenti a questa offerta.

Naturalmente anche qui su Goal rimarrete aggiornati su tutte le novità che riguardano Roma-Shakhtar: dall'ufficialità delle formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto fino al racconto live del match, con la consueta diretta testuale.

Assenze pesanti per Fonseca, che dovrà fare a meno di Veretout e Dzeko. In mediana spazio alla coppia formata da Diawara e Villar, mentre in avanti sarà Borja Mayoral l'unica punta (con Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti). In difesa presenti Mancini, Smalling e Cristante, con l'ex centrocampista dell'Atalanta in vantaggio su Kumbulla.

Castro risponde con il suo consueto 4-2-3-1, con qualche novità rispetto all'ultima sfida di campionato. In difesa Kryvtsov sostituirà Ismaily, mentre in avanti Solomon potrebbe essere preferito a Tete per far parte del trio alle spalle di Junior (completato da Marlos e Taison).

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cristante; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Maycon, Patrick; Solomon, Marlos, Taison; Junior