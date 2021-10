Corriere dello Sport - La sfuriata di Mourinho: "Non giochereste neanche in Serie B"

Il retroscena legato alla figuraccia della Roma contro il Bodo/Glimt, con Mourinho che ha attaccato duramente i suoi calciatori negli spogliatoi.

José Mourinho non ha usato mezzi termini. All'intervallo e al fischio finale della sfida di Conference League tra la sua Roma e il Bodo/Glimt sono volate parole pesanti all'interno dello spogliatoio giallorosso. Secondo quanto riferisce Il 'Corriere dello Sport', lo 'Special One' ha incenerito i suoi calciatori dopo la brutta figura in Norvegia con la sconfitta per 6-1.

"Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B" le parole pronunciate da Mourinho.

Il portoghese non ha digerito la sconfitta storica - la prima con 6 reti al passivo nelle 1008 panchine in carriera - e si è scagliato contro i suoi calciatori.

Dopo lo sfogo negli spogliatoi, Mourinho ha rincarato la dose nelle interviste, sottolineando la differenza tra i "12/13 titolari e gli altri elementi della rosa". Un messaggio diretto, indirizzato alla società e a Tiago Pinto.

Il quotidiano racconta che ieri mattina, a Trigoria, Mourinho non ha rincarato la dose ma si è subito concentrato sulla partita contro il Napoli, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico.

Lo 'Special One' si aspetta una reazione anche da parte di quei "12-13 giocatori della squadra principale", spronati attraverso la reazione dopo la figuraccia in Norvegia. Già a partire dal Napoli dell'ex Spalletti, la Roma è chiamata a rialzare la testa dopo la clamorosa débacle in Conference League.