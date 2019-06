Roma, sfuma la pista De Zerbi: "Qualche contatto, ma resto al Sassuolo"

E’ considerato uno dei migliori allenatori italiani di nuova generazione e non è un caso che il suo nome nelle ultime settimane sia stato accostato a club come e soprattutto .

Roberto De Zerbi sembra destinato alla panchina di una big, ma un suo eventuale trasferimento non riguarda l’immediato. Nella prossima stagione resterà alla guida del e quindi va considerato escluso dal valzer degli allenatori che partito negli ultimi tempi.

Nel pomeriggio di mercoledì a Milano si è tenuto un summit che ha avuto per protagonisti lo stesso De Zerbi ed i dirigenti neroverdi, tra i quali anche l’amministratore delegato Carnevali. Al termine dell’incontro, parlando ai microfoni di Sportitalia, il tecnico ha annunciato la sua decisione.

“Nessun problema e non ci sono mai stati dubbi sulla mia permanenza, quindi non capisco questo clamore. Gli interessamenti fanno piacere, ma non è facile star dietro a tutte queste voci. Io ho sempre programmato la prossima stagione con il Sassuolo. Non so se resterò ancora per due o tre anni, io faccio sempre ciò che dico e mi servono le giuste condizioni per essere me stesso”.