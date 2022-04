Contro chi gioca la Roma in semifinale di Conference? Data e orario

La Roma è tra le migliori quattro squadre della Conference League. Dopo la semifinale dell'Europa League 2020/2021, la squadra giallorossa ha raggiunto la semifinale anche nella neonata competizione UEFA, eliminando il Bodo/Glimt con una prestazione super all'Olimpico (4-0, triplo Zaniolo).

I giallorossi si giocheranno l'accesso alla finalissima di Tirana nell'ultima sfida andata e ritorno che si giocherà in primavera, per provare a contendersi la coppa e diventare la prima squadra a conquistare la Conference League. Eventualità che porterebbe sicuramente ai gironi di Europa League, indipendentemente dalla posizione in campionato.

CONFERENCE 21/22: L'AVVERSARIA DELLA ROMA

Il Leicester sarà l'avversaria della Roma nelle semifinali di Conference League. La squadra di Rodgers ha avuto la meglio sul PSV in quel di Eindhoven di misura (2-1 dopo lo 0-0 in terra britannica) e contenderà ai giallorossi di Mourinho la finalissima del torneo.

Dall'altra parte hanno invece guadagnato la semifinale Marsiglia e Feyenoord: una di loro affronterà la vincente tra Roma e Leicester.

ROMA IN SEMIFINALE: DATE E ORARI

La Roma giocherà la gara di ritorno in Inghilterra e quella d'andata all'Olimpico. In entrambi i casi le sfide si disputeranno alle 21: la prima andrà in scena il 28 aprile, la seconda il 5 maggio.