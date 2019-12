Roma ai sedicesimi di Europa League: le possibili avversarie

Lazio eliminata, solo la Roma avanza in Europa League: ai sedicesimi di finale anche l'Inter, ma le due squadre italiane non potranno affrontarsi.

In lotta per la Champions in campionato, la proverà a vincere l'attuale competizione europea in cui milita, ovvero l' . Dopo aver superato la fase a gironi, nell'inverno 2020 i giallorossi se la vedranno con i sedicesimi di finale per provare ad andare il più lontano possibile.

Nessuna big assoluta in questa Europa League e la possibilità per la Roma di lottare veramente per la conquista del trofeo alla pari di altre cinque-sei squadre, tra cui l' . Dopo l'eliminazione della , nella fase successiva ci sarà l'Inter in virtù della retrocessione della Champions. Le due squadre italiane non potranno però incontrarsi.

SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE: IL SORTEGGIO

La Roma ha passato il girone come seconda dietro il Monchengladbach e per questo motivo non sarà testa di serie nel sorteggio di Europa League. Decisamente più complicate in questo modo le possibili avversarie: le top sono sicuramente , , e .

Ostiche anche , e quel che ha battuto la Lazio nella fase a gironi. Qualche passo indietro per un' ombra di sè stesso nell'ultimo periodo, l'anno scorso finalista della competizione. Attenzione anche alla sorpresa LASK Linz, mina vagante del torneo.

ROMA, LE POSSIBILI AVVERSARIE

Ecco quindi le possibili avversarie della Roma nei sedicesimi di finale di :