Roma sconfitta e Zaniolo espulso, Mourinho: “Fa male, prima doveva essere espulso Pezzella”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, commenta la sconfitta patita con il Betis: “Il pari era più logico, ora non puntiamo più al primo posto”.

Sconfitta per la Roma nella terza giornata della fase a gironi dell'Europa League. La compagine giallorossa viene battuta 2-1 all’Olimpico da un Betis capace di imporsi in rimonta e non solo vede gli iberici volare via nella classifica del Gruppo C a +6, ma viene anche scavalcata al secondo posto dal Ludogorets.

José Mourinho, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘Sky’, non ha nascosto la sua amarezza.

“Loro con più qualità tecnica soprattutto nel primo tempo, ma noi abbiamo avuto più opportunità e questa è la contraddizione di questa partita. E’ una cosa che fa star male perché le occasioni le abbiamo avute, ma devo riconoscere che il Betis è una squadra con un elevato tasso tecnico che ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo sbagliato un paio di occasioni incredibili. Il pareggio sarebbe stato il risultato più logico”.

La Roma è parsa passiva in occasione dei goal subiti.

“Sì, senza dubbio. La squadra è stanca e cerca di spingere e lascia spazio dietro. Ci sono stati errori dettati dalla stanchezza non può essere in altro modo. Il sapore è amaro, pur senza fare una grande partita potevamo pareggiare”.

Zaniolo si è meritato un cartellino rosso per calcio rifilato a Pezzella a palla lontana.

“Onestamente non ho visto, ma l’assistente sì. E’ un peccato che non abbia visto un giallo a Pezzella che sarebbe valso il rosso. Non ho visto cosa è successo, ma sicuramente Zaniolo ha fatto qualcosa”.

Secondo Mourinho non ci sono più possibilità di vincere il girone.

“In questo momento loro hanno nove punti e arrivare primi non è più l’obiettivo. Giocheranno in casa con HJK e quindi arriveranno a dodici, noi adesso dobbiamo puntare ad arrivare secondi, ovviamente con il rischio di prendere una squadra forte che scende dalla Champions. Tra prendere una squadra di Champions e scendere in Conference, io preferisco prendere la squadra di Champions”.