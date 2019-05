Roma, scelto il regista per il docufilm su Totti: sarà Alex Infascelli

Già vincitore di un David di Donatello, Alex Infascelli sarà alla regia del docufilm sulla vita di Francesco Totti: a Roma sono iniziate le riprese.

Un docufilm emozionante che possa raccontare la vita del campione attraverso anche immagini inedite. Sono partite a le riprese del documentario sulla vita di Francesco Totti, tratto dall'autobiografia 'Un Capitano' scritta insieme al giornalista Paolo Condò.

Prodotto dalla Wildside, in collaborazione con la Freemantle, la Capri Entertainment e la Vision Distibution, il docufilm sarà diretto da Alex Infascelli, regista 51enne già vincitore del David di Donatello per 'S is for Stanley', come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

L'obiettivo del documentario sarà quello di ripercorrere la vita del campione giallorosso attraverso un racconto in prima persona dello stesso Totti, il quale parlerà sia del suo passato da calciatore che extra campo.

Oltre al docufilm, nei prossimi mesi verrà poi realizzata anche una serie tv sempre con lo storico capitano della Roma come protagonista. Due progetti distinti ma uniti da un fondo comune: esaltare la carriera di una leggenda del calcio italiano e non solo.