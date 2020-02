Roma, sbloccato il riscatto di Carles Perez: 12 milioni al Barcellona

La vittoria sul Lecce sblocca il riscatto di Carles Perez per la Roma: 11 milioni al Barcellona più uno di prestito oneroso.

Serviva un solo pareggio, è arrivata una netta vittoria contro il : la sblocca il riscatto di Carles Perez, che era condizionato alla conquista del primo punto in campionato. La dirigenza può ora mettere le mani sul talento cresciuto in maglia blaugrana.

Un'operazione complessiva di 12 milioni di euro: un milione per il prestito oneroso più 11 di riscatto permetteranno alla Lupa di acquistare definitivamente l'esterno offensivo classe '98, già andato a segno con la maglia giallorossa in nel match contro il Gent.

L'obbligo di riscatto è dunque ufficiale per la dirigenza romana, che sostituisce l'infortunato Zaniolo con un giocatore dalle caratteristiche sicuramente diverse: buona qualità complessiva, ma più specializzato nel dribbling in velocità, il diretto interessato si è già mostrato carico per questa nuova avventura.

