Roma-Sassuolo 2-1: spettacolo all'Olmpico, decide El Shaarawy nel recupero

La Roma supera 2-1 il Sassuolo al termine di una partita incredibile: i giallorossi restano a punteggio pieno in campionato.

La Roma celebra al meglio le mille panchine in carriera del suo allenatore José Mourinho. Lo fa centrando contro il Sassuolo la terza vittoria in altrettante partite di campionato, quella che le consente di restare in vetta alla classifica a punteggio pieno con Milan e Napoli.

Una partita, quella che si è disputata allo stadio Olimpico, che non ha deluso le aspettative. I neroverdi di Alessio Dionisi si sono presentati infatti all’appuntamento senza particolari timori reverenziali ed anzi hanno provato a giocarsela a viso aperto fin dalle battute iniziali.

Ne è venuta quindi fuori una contesa equilibrata nella quale i padroni di casa hanno tenuto più palla e cercato poi di sfruttare soprattutto gli esterni, mentre gli ospiti si sono affidati a giocate più verticali nel tentativo si sfruttare soprattutto la velocità dei suoi attaccanti. Al 27’ il primo vero grande sussulto del match: Domenico Berardi, servito da Raspadori, si disimpegna benissimo in area e batte di destro Rui Patricio per l’1-0. La rete è di pregevolissima fattura, ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco ad inizio azione.

Sventato il pericolo, la Roma ha provato a spingere di più sull’acceleratore, sfruttando soprattuto le solite folate di Abraham. I giallorossi alzano quindi il loro baricentro e al 37’ trovano anche il goal: illuminante palla filtrante di Pellegrini sugli sviluppi di un calcio di punizione, la difesa del Sassuolo è troppo alta e ad approfittarne è Cristante che, sbucando alle spalle di tutti, ha il tempo per prendere la mira e battere Consigli di sinistro. E’ 1-0 per i padroni di casa ed è con questo risultato che si torna negli spogliatoi a fine primo tempo.

Nella ripresa Dionisi si gioca subito la carta Scamacca al posto di Raspadori. Il giovane attaccante neroverde entra subito bene in partita e al 55’ va anche ad un passo dal pareggio con un gran tiro dalla lunga distanza sul quale Rui Patricio deve superarsi.

Al 58’ il gioiello del Sassuolo torna a recitare un ruolo da protagonista e lo fa nell’azione che porta all’1-1: grande apertura a premiare Berardi il quale, entrato in area, con un’autentica magia lascia sul posto Viña e serve Djuricic che, ottimamente posizionato in area, deve solo spingere alle spalle di Rui Patricio.

Dopo il pari ospite la reazione della Roma è veemente e si traduce in un palo clamoroso colpito da Abraham al 60’ e da un destro di Pellegrini che un paio di minuti esce di un nulla. Il Sassuolo non esce però dalla partita ed anzi al 67’ Rui Patricio deve compiere un miracolo per negare a Berardi il goal del vantaggio.

Il finale di partita è molto intenso: la Roma sfiora ancora il 2-1 con Pellegrini, ma al 78’ è ancora Rui Patricio a strappare applausi negando una rete quasi sicura ad un Boga lanciato da solo a rete.

All’86’ l’ennesima grande emozione: bordata di Traoré da fuori area, il portiere giallorosso questa volta non può nulla, ma il pallone va ad infrangersi sul palo alla sua destra.

In pieno recupero il capolavoro che decide il match: destro a giro di El Shaarawy dall’interno dell’area di rigore, il pallone tocca il palo prima di entrare imparabilmente alle spalle di un incolpevole Consigli.

L’ultima parola se la riserva però il Sassuolo che al 94’ trova con Scamacca l’eurogoal che potrebbe valere il 2-2: l’arbitro annulla per un fuorigioco.

IL TABELLINO

ROMA-SASSUOLO 2-1

MARCATORI: 37’ Cristante (R), 58’ Djuricic (S), 90+1’ El Shaarawy (R)

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Veretout (74’ Perez), Cristante; Zaniolo (74’ Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan (70’ El Shaarawy); Abraham. All. Mourinho.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (84’ Ayhan), Lopez; Berardi (77’ Defrel), Djuricic (84’ Traoré), Boga (89’ Kyriakopoulos); Raspadori (46’ Scamacca). All. Dionisi.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Chiriches (S), Ibanez (R), Cristante (R)

Espulsi: Nessuno