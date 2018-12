Roma-Sassuolo, Duncan al veleno sul goal-non goal: "Scegliete prima chi deve vincere"

Polemiche di Alfred Duncan sulla decisione della Goal Line Technology durante Roma-Sassuolo: "Scegliete prima chi deve vincere".

Monta la polemica dopo Roma-Sassuolo. Il centrocampista neroverde Alfred Duncan non ha preso bene l'episodio del goal-non goal verificatosi nel primo tempo.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

La palla, su deviazione di Schick verso la propria porta sul punteggio di 1-0, non è entrata per questione di decimi di millimetro secondo la Goal Line Technology, come mostrato poi dalle immagini prodotte dalla tecnologia.

Non è stato dello stesso parere Duncan, che, indisponibile per infortunio, ha polemizzato sui social al termine della partita.

Questo è stato il commento del centrocampista del Sassuolo sul suo profilo Twitter: "Tranquilli che non è goal. Andiamo avanti con la vergogna rovinando il calcio scegliendo chi deve vincere la partita prima".

Pochi minuti dopo il tweet con il commento al veleno è stato poi cancellato dallo stesso giocatore.