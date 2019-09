Roma-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma di Fonseca sfida il Sassuolo di De Zerbi nella 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca riprende il suo cammino nel campionato di dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali affrontando in casa il di Roberto De Zerbi nella 3ª giornata. I capitolini inseguono la prima vittoria nel torneo, dopo i due pareggi consecutivi ottenuti con il al debutto e con la nel derby, mentre gli emiliani hanno un punto in più in classifica, visto che hanno riscattato la sconfitta all'esordio con il travolgendo la nella 2ª giornata.

Nei precedenti fra le due formazioni in casa della Lupa il Sassuolo non ha mai vinto: 4 sono stati i pareggi e 2 i successi dei giallorossi. Se anche in questa occasione il risultato finale fosse un pareggio, sarebbe la seconda volta nella storia in cui la squadra capitolina parte con 3 pareggi di fila: l'altra era stata nel campionato 1984-85, che chiuse al 7° posto.

Fra i giocatori di Fonseca, Aleksandar Kolarov ha già realizzato 2 reti ed è il più prolifico dei suoi, mentre Domenico Berardi è l'attuale capocannoniere del campionato di Serie A in virtù della tripletta rifilata nella seconda giornata alla Sampdoria.

Le due difese dovranno prestare particolare attenzione, qualora dovessero scendere in campo, a Nikola Kalinic e Gregoire Defrel: il croato ha realizzato 3 reti nelle ultime 4 gare giocate in A con il Sassuolo, mentre l'attaccante francese, grande ex del confronto, ha punito la Roma in tutte le ultime 3 partite giocate all'Olimpico da avversario. Nelle fila giallorosse c'è inoltre grande attesa per il probabile esordio dell'armeno Mkhitaryan. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-SASSUOLO

La partita Roma-Sassuolo sarà disputata il pomeriggio di domenica 15 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle ore 18.00. La direzione della gara è stata affidata al signor Daniele Chiffi della sezione di . Fra le due squadre sarà il 13° confronto nel campionato di Serie A.

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà coadiuvato dal commento tecnico di Daniele Adani.

Al termine della partita tifosi e appassionati potranno vedere gli highlights e le interviste ai due tecnici e ai giocatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Per gli abbonati Sky ci sarà anche la possibilità di seguire Roma-Sassuolo in diretta sul proprio personal computer o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Per vedere la gara sul pc sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma Sky Go, mentre nel secondo caso bisognerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Fonseca pensa al lancio dal 1' dell'armeno Mkitharyan, colpo last minute del calciomercato estivo, annunciato in gran forma dopo aver fatto bene con la sua Nazionale. L'ex agirà con ogni probabilità sulla trequarti accanto a Zaniolo e Lorenzo Pellegrini alle spalle del centravanti Dzeko. In mediana dovrebbe vedersi dall'inizio anche Veretout accanto a Cristante, mentre in difesa la novità potrebbe essere costituita da Mancini centrale assieme a Fazio, visto che Smalling accusa un leggero affaticamento e non è stato convocato.

De Zerbi non avrà a disposizione per infortunio Rogerio, Magnanelli, Bourabia e Djuricic: tutti non convocati. In difesa il tecnico di pensa all'inserimento di Müldur a destra al posto di Toljan, mentre a centrocampo Locatelli dovrebbe spuntarla su Traoré. Nel tridente d'attacco, con Berardi e Caputo, è ballottaggio fra Boga e il francese Defrel, appena tornato in neroverde negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

ROMA (4-2-3-1): Paul López; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G., Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.