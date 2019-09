Roma-Sassuolo 4-2: Berardi non basta, poker giallorosso all'Olimpico

La Roma archivia la pratica Sassuolo nel primo tempo con le reti di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert. Doppietta di Berardi nella ripresa.

La batte il segnando quattro reti nel primo tempo: Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert firmano i tre punti, nella ripresa Berardi tenta la rimonta con la doppietta personale.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND .

Dopo appena due minuti c'è già materiale per il VAR, che annulla un calcio di rigore inizialmente assegnato dall'arbitro per l'intervento in scivolata su Kluivert di Peluso, bravo a toccare il pallone. I giallorossi sono padroni del campo e passano dopo 12 minuti con un bel colpo di testa di Cristante su calcio d'angolo. La reazione è affidata all'ex Defrel, che trova il palo da dentro l'area: poi Caputo insacca a porta vuota ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco.

La Roma continua a premere e passa ancora con Dzeko, che batte Consigli con un piattone ravvicinato sul cross al bacio del solito Kolarov. La difesa neroverde continua a sbandare e concede praterie alle ripartenze dei padroni di casa: al 22' arriva il tris per il primo goal giallorosso di Mkhitaryan, bravo a chiudere sul primo palo. La squadra di Fonseca è spettacolare e arriva addirittura il poker: c'è gloria anche per Kluivert, che brucia la linea difensiva e resta lucido di fronte al portiere. Terzo assist per Pellegrini e tripudio all'Olimpico.

Nella ripresa il copione non cambia: lo stesso Pellegrini si mette in proprio e trova un palo dal limite, mentre Dzeko colpisce subito dopo la traversa di testa sul bel cross di Florenzi. Lo squillo del Sassuolo arriva dal sinistro di Berardi, che inventa una meraviglia su calcio di punizione e batte Pau Lopez. Poco dopo ennesimo legno per la Roma: Mancini incrocia di testa su calcio piazzato e centra la parte interna del palo.

Gli ospiti ritrovano fiducia e accorciano ulteriormente il passivo con una splendida azione: perfetto il velo di Caputo per Berardi, che sigla la doppietta personale all'interno dell'area e vola in testa alla classifica dei marcatori. Nel finale la Roma rischia di subire il terzo goal con Traorè e Caputo, ma porta a casa un risultato che conferma tutte le certezze in fase offensiva, con le solite lacune in difesa.

IL TABELLINO

ROMA-SASSUOLO 4-2

Marcatori : 12' Cristante (R), 20' Dzeko (R), 22' Mkhitaryan (R), 33' Kluivert (R), 53' Berardi (S), 72' Berardi (S)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (73' Spinazzola), Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert (72' Zaniolo), Pellegrini (84' Pastore), Mkhitaryan; Dzeko.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso (70' Multur); Duncan (84' Traore), Obiang, Locatelli (46' Toljan); Berardi; Caputo, Defrel.

Arbitro : Chiffi

Ammoniti : Pellegrini Lo. (R), Obiang (S), Toljan (S)

Espulsi : Nessuno