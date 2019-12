Roma, Santon ancora infortunato: problema muscolare, costretto al cambio

Davide Santon deve ancora alzare bandiera bianca: il terzino della Roma ha sentito tirare il muscolo nell'inizio della gara contro l'Inter.

Non sembra finito l'incubo infortuni in casa , costretta all'ennesimo ko, questa volta di tipo muscolare. Fonseca è stato costretto a operare il primo cambio forzato all'inizio del big match di San Siro contro l': sospetto stiramento per Davide Santon, che ha subito lasciato il campo.

Il terzino giallorosso si è fermato dopo aver sentito tirare il muscolo ed è subito crollato a terra, chiedendo l'intervento dello staff medico. Al suo posto l'allenatore portoghese ha mandato in campo Spinazzola, adattato a destra per l'occasione.

Santon aveva ritrovato una continuità che gli era mancata a causa dei numerosi problemi fisici degli ultimi mesi: 11 presenze fin qui in stagione per il classe '91, che sarà ora sottoposto agli esami strumentrali per capire l'entità del problema.