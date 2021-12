Roma-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Sampdoria

• Data: mercoledì 22 dicembre 2021

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Si chiude il 2021 della Serie A. All’Olimpico va in scena l’ultima gara del girone d’andata, che mette di fronte Roma e Sampdoria.

La squadra di Mourinho viene dall’esaltante successo per 4-1 in casa dell’Atalanta, che permette alla Roma di tornare a vincere contro una big dopo quasi 18 mesi a secco. I giallorossi cercano dunque altri tre punti per salutare con una vittoria il proprio pubblico e restare nelle zone che garantiscono un posto per l’Europa.

Positivo il momento dei blucerchiati di D’Aversa, che dopo il successo nel derby hanno rimediato un altro punto pareggiando contro il Venezia e trascinati da Gabbiadini e vogliono continuare a guadagnare punti per mettere sempre più distanza tra loro e le rivali negli ultimi posti di classifica.

Guarda Roma-Sampdoria su DAZN. Attiva ora

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al 2 maggio 2021, quando la Sampdoria si impose per 2-0 sui giallorossi al Ferraris. La sfida più recente giocata all’Olimpico è invece datata 3 gennaio 2021 e in quel caso fu la Roma a vincere per 1-0.

Tutto su Roma-Sampdoria: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-SAMPDORIA

Roma-Sampdoria si giocherà mercoledì 22 dicembre 2021 allo Stadio Olimpico di Roma: fischio d’inizio previsto alle ore 18:30.

DOVE VEDERE ROMA-SAMPDORIA IN TV

La sfida in programma all’Olimpico sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Occorre dunque avere un abbonamento attivo alla piattaforma e in seguito scaricare la relativa app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può collegare il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox. Infine, si può ricorrere a dispositivi come Amazon FIrestick e Google Chromecast.

ROMA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Roma-Sampdoria è visibile in streaming sempre grazie a DAZN collegandosi da pc al sito ufficiale o scaricando l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A curare la telecronaca DAZN della partita sarà Edoardo Testoni, coadiuvato dal commento tecnico di Massimo Gobbi.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti della sfida tra Roma e Sampdoria sono disponibili anche su GOAL. La nostra telecronaca testuale vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SAMPDORIA

Mourinho non sembra intenzionato a cambiare troppo l'undici che ha trionfato contro l'Atalanta e ripropone il 3-5-2 con la coppia Abraham-Zaniolo in attacco. Rui Patricio in porta, davanti a lui Smalling, Mancini e Ibanez. In mediana largo a Veretout e Cristante con Mhkitaryan, Vina e Karsdorp.

L'articolo prosegue qui sotto

D'Aversa si affida al suo consueto 4-4-2 con Gabbiadini e Caputo davanti. Quest'ultimo concede un turno di riposo a Quagliarella. Dietro linea composta da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello mentre in mezzo al campo Ekdal e Silva agiranno affiancati da Candreva e Thorsby.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Karsdorp; Karsdorp, Veretout, Mhkitaryan, Cristante, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. All. D'Aversa