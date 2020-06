Roma-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

La Roma ospita la Sampdoria nella 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca debutta dopo la lunga sospensione del campionato di per la pandemia da Coronavirus e per la 27ª giornata affronta in casa la di Claudio Ranieri, sconfitta nel recupero contro l'Inter. I capitolini sono quinti in classifica con 45 punti, frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, e provano a tenere il passo dell' , quarta e avanti di 6 lunghezze, per provare a rientrare nella lotta Champions.

I genovesi si trovano invece in 16ª posizione a quota 26, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte e lottano per la permanenza nel massimo campionato. Fra le due formazioni sono 61 i precedenti in Serie A in casa della Lupa, che prevale nel confronto statistico con 39 successi, 12 pareggi e 10 affermazioni blucerchiate. Complessivamente, tuttavia, i giallorossi sono la squadra contro cui la Samdpdoria ha vinto più incontri nel torneo (39 su 123), ma nelle ultime 8 sfide totali, ci sono stati solo 2 successi dei genovesi.

Riprendendo ad analizzare le sole gare disputate in casa giallorossa, nelle ultime 6 si sono registrate 4 vittorie per la Roma e 2 per la Sampdoria. Il pareggio manca dal settembre 2012 (1-1 in quell'occasione) e i liguri hanno trovato la rete in tutte le ultime 5 gare giocate all'Olimpico. La striscia positiva rappresenta un record fuoricasa per i blucerchiati nel confronto fra le due squadre.

La sfida avrà un sapore particolare per il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri, che affronta la squadra della sua città. L'allenatore, nativo del rione di San Saba, ha vissuto a Testaccio la sua infanzia e ha collezionato nella sua carriera da tecnico 73 presenze in panchina in Serie A con la Roma, la squadra con cui l'attuale mister della Samp ha registrato la sua miglior media punti nella competizione (media di 1,93 a gara, con 41 vittorie, 18 pareggi e 14 sconfitte).

La Lupa ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie nelle sue ultime 4 gare in campionato prima della sospensione del torneo, percorso simile per la Sampdoria, che negli ultimi 4 impegni ha ottenuto 2 vittorie e 2 sconfitte, fra cui quella di domenica sera nel recupero contro l' . Edin Dzeko è il bomber dei giallorossi con 12 goal all'attivo: il bosniaco, che ha segnato per 3 gare consecutive contro la Samp fra il 2016 e il 2018, è a secco con i genovesi da 4 gare.

Fra i blucerchiati è invece l'esperto Fabio Quagliarella il miglior marcatore con un bottino di 9 reti: il capocannoniere della Serie A 2018/19 è anche l'unico giocatore dell'attuale rosa della Sampdoria ad aver segnato in carriera più di un goal alla Roma e dovrebbe saltare la gara per un problema al polpaccio. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Sampdoria

Roma-Sampdoria Data: 24 giugno 2020

24 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ROMA-SAMPDORIA

Roma-Sampdoria si giocherà la sera di mercoledì 24 giugno 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma e in assenza di pubblico, in ottemperanza del protocollo per contrastare l'emergenza Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 124ª in Serie A fra le due squadre, è previsto per le ore 21.45.

La partita Roma-Sampdoria, valida per la 27ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

TIfosi e appassionati che hanno sottoscritto un abbonamento Sky potranno seguire la sfida Roma-Sampdoria anche in diretta mediante Sky Go, sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso dovranno semplicemente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece potranno usufruire della visione scaricando la app per sistemi Android e iOS.

Per tutti c'è anche la possibilità rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, previo acquisto di uno dei pacchetti offerti, consente di vedere le partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

Fonseca avrà tre assenze importanti: oltre a Zaniolo, non saranno della gara il portiere Pau López e il difensore Mancini, tutti infortunati. Fra i pali spazio al dodicesimo Mirante. Davanti a lui Spinazzola e Kolarov dovrebbero agire da terzini, con l'argentino Fazio e Smalling a comporre la coppia centrale. A centrocampo il tandem Cristante-Veretout. Davanti Dzeko nel ruolo di centravanti, con a sostegno Under, favorito su Carles Pérez, Lorenzo Pellegrini e Kluivert, in vantaggio sull'armeno Mkhitaryan.

Ranieri potrebbe affidarsi ad un abbottonato 3-5-1-1. Preoccupano le condizioni di Quagliarella, che dopo l'Inter, potrebbe saltare anche la gara contro la Roma. Al suo posto nel ruolo di centravanti dovrebbe essere nuovamente impiegato Gabbiadini, con l'uruguayano Ramírez alle sue spalle come trequartista. Sulle due fasce Depaoli e Murru saranno i due tornanti, con Vieira in regia ed Ekdal e Linetty mezzali. Dietro il giapponese Yoshida guiderà la difesa a tre con Tonelli e Colley, mentre Audero difenderà la porta blucerchiata. Sempre out il lungodegente Alex Ferrari.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty, Murru; Ramírez; Gabbiadini.