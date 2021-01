Roma-Sampdoria, Cristante frana su Chiffi e lo fa cadere a terra

Episodio curioso nel finale di Roma-Sampdoria: per arrivare su un pallone vagante Cristante dà una spallata all'arbitro, che poi ferma il gioco.

Vince la , che supera per 1-0 la grazie a una rete di Edin Dzeko cominciando con il piede giusto il 2021. Un successo sudato, soffertissimo, su un terreno di gioco quasi impraticabile. Un successo che i giallorossi, e in primis Bryan Cristante, hanno difeso fino alla fine con le unghie e con i denti.

Proprio l'ex giocatore dell' è stato il protagonista del finale giallorosso con un episodio divenuto in breve tempo virale: una... spinta al direttore di gara, Daniele Chiffi di , per recuperare un pallone vagante.

Il povero Chiffi si è trovato in una sorta di sandwich tra Damsgaard e Cristante, che si stavano contendendo un pallone sulla trequarti della Sampdoria. Terreno di gioco zuppo d'acqua, tensione alle stelle, ardori difficilmente frenabili in una situazione del genere. E così il jolly di Fonseca ha dato una spallata al fischietto veneto, facendolo crollare a terra, recuperando il pallone e facendo partire un contropiede.

Madonna quanto mi gasa Cristante pic.twitter.com/Sxq6qqas9Y — John Solano (@Solano_56) January 3, 2021

Peccato che lo stesso Chiffi abbia fermato l'azione di ripartenza della Roma, nonostante le proteste dei padroni di casa. Regolamento alla mano, ha infatti interferito in maniera attiva sull'azione. E dunque ha correttamente stoppato il gioco.

Chiffi non ha assegnato un calcio di punizione alla Sampdoria, come qualcuno aveva pensato in un primo momento, bensì ha scodellato il pallone. Porgendolo di fatto proprio ai blucerchiati, i primi sfavoriti dall'interferenza arbitrale. Ma gli assalti finali della squadra di Ranieri non hanno comunque portato al pareggio.