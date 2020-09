Roma-Sambenedettese dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma torna in campo per sfidare la Sambenedettese: qui tutte le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

ROMA-SAMBENEDETTESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Sambenedettese

• Data: 5 settembre 2020

• Orario: 17.00

• Canale TV: Roma TV (disponibile su Sky)

• Streaming: SkyGo

Annullata la gara contro il , la Roma di Fonseca affronta la Sambenedettese di Maxi Lopez a due settimane dall'inizio della . Stilato il calendario per la prossima annata, la formazione giallorossa si prepara per il primo match amichevole.

In attesa di capire il destino di Dzeko e quali giocatori arriveranno a Roma con la nuova proprietà, la formazione capitolina scenderà in campo per la prima amichevole di settembre, in attesa di affrontare quella contro il ad una settimana dall'esordio in campionato.

Per il raduno e il ritiro a Trigoria, Fonseca ha convocato 35 giocatori, ma alcuni di essi non ci saranno inizialmente: Pastore e Schick. Per la gara contro la Sambenedettese fuori i giocatori in Nazionale, ovvero Kolarov, Dzeko, Villar, Olsen, Calafiori, Under, Florenzi, Mancini, Spinazzola, Cristante, Zaniolo e Pellegrini, nonchè i colpiti dal coronavirus Mirante, Perez, Kluivert e Bruno Peres.

ORARIO ROMA-SAMBENEDETTESE

L'amichevole tra Roma e Sambenedettese sabato 5 settembre 2020 alle ore 17: il match verrà disputato a Trigoria, centro sportivo della formazione giallorossa.

La gara tra Roma e Sambenedettese sarà disponibile in diretta esclusiva su Roma TV: per assistere alla gara basterà sintonizzarsi sul canale 213 di Sky.

Roma-Sambenedettese sarà disponibile anche in diretta grazie a Sky Go, app per gli abbonati a Sky: per assistere all'amichevole tra i giallorossi e la squadra di Serie C servirà scaricare l'app così da seguire il match su pc, cellulare e tablet.

ROMA-SAMBENEDETTESE, PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Juan Jesus, Ibañez, Fazio; Santon, Diawara, Veretout, Seck; Coric, Mkhitaryan; Perotti.