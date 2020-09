Roma-Sambenedettese 4-2: poker giallorosso, doppietta per Maxi Lopez

La Roma supera la Sambenedettese 4-2 in amichevole con le reti di Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci. Maxi Lopez segna una doppietta.

Test amichevole per la di Fonseca in vista dell'inizio della nuova stagione: i giallorossi hanno avuto la meglio sulla Sambenedettese, formazione di Serie C allenata dall'ex difensore della Paolo Montero.

Una gara sicuramente più complicata del previsto per la Lupa, che parte subito forte con le reti inziali di Veretout e Perotti: il francese sfrutta un bel cross di Calafiori concludendo di destro, mentre l'argentino sfrutta un ottimo spunto di Mkhitaryan e poi il bell'assist di Villar.

La squadra marchigiana è però viva in campo e risponde dopo l'avvio shock: Nocciolini spreca davanti a Pau Lopez, ma è solo il preludio alla rete che accorcia le distanze. Fazio stende in area Ruben Botta e l'arbitro indica il dischetto, dove Maxi Lopez si presenta per spiazzare lo stesso portiere spagnolo.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Alla mezz'ora Mkhitaryan questa volta si veste da bomber e si fa trovare al momento giusto nel posto giusto dopo la grandissima giocata di Villar, che supera un paio di avversari in velocità e confeziona il pallone giusto per l'armeno.

Prima dell'intervallo la Sambenedettese ottiene un altro calcio di rigore in seguito al fallo di Karsdorp in ritardo in scivolata. L'ex Maxi Lopez si conferma infallibile dagli undici metri e accorcia ancora.

Nella ripresa Fonseca manda in campo tanti elementi della Primavera e al 67' arriva il quarto goal: Ciervo sfugge a due avversari e serve il poker ad Antonucci, che deve solo appoggiare comodamente. Nel finale la Roma sfiora due volte il quinto goal ma colpisce due volte il palo, prima con Seck e poi con il giovane talento Riccardi.