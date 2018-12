Roma, Sadiq bocciato da Gerrard: torna a gennaio

L'avventura di Umar Sadiq ai Rangers Glasgow è già finita, Gerrard ha dato l'ok all'attaccante per cambiare aria a gennaio. Rientra alla Roma.

L'avventura di Umar Sadiq ai Rangers Glasgow è già finita. L'attaccante, arrivato in prestito la scorsa estate, rientrerà alla Roma già a gennaio.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

A rivelarlo è l'edizione scozzese del 'Sun' che spiega come Sadiq non abbia mai convinto Steven Gerrard tanto che l'ex campione del Liverpool ha già dato il via libera all'attaccante per cambiare aria.

Sadiq però non ha ancora voluto sbilanciarsi su quello che sarà il suo futuro: "Sto lavorando duramente. E' troppo presto per parlare di andare via, vediamo quello che succederà".

In realtà però la decisione sarebbe già stata presa dai Rangers, che a gennaio vorrebberro ottenere il prestito di Solanke dal Liverpool.

Una vera e propria bocciatura per Sadiq che nei primi sei mesi del 2018 si era messo in mostra in Olanda dove aveva realizzato 5 reti in 12 partite di Eredivisie con il NAC Breda.

In Scozia invece Sadiq ha giocato solo 13' in campionato a metà agosto, poi qualche panchina e tante tribune. L'addio a gennaio, insomma, pare inevitabile.