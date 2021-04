Roma qualificata, Rizzitelli si sfoga: "Ai gufi dico: attaccatevi al ca..."

Sfogo in diretta tv di Ruggiero Rizzitelli al termine di Roma-Ajax: "Parlo da tifoso, di pancia. Tanta sofferenza, ma che goduria".

La Roma è una delle quattro semifinaliste di Europa League, nonostante una tremenda sofferenza: l'1-1 dell'Olimpico ha blindato il passaggio del turno, conquistato a fatica dopo essere passata in svantaggio e aver rischiato di subire dall'Ajax la seconda rete che avrebbe decretato l'eliminazione.

Il timbro di Dzeko ha rimesso tutte le cose a posto, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi: compreso Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante e oggi opinionista per 'Roma TV', dove si è lasciato andare ad uno sfogo.

"Parlo da tifoso, con la pancia, quando ci vuole ci vuole. E quindi dico: sofferenza sì, ma che goduria, che soddisfazione. Quindi dico a tutti i gufi: attaccatevi al ca... Ve lo voglio dire con il cuore".

Rizzitelli non è nuovo ad uscite del genere: già nel 2019 usò gli stessi termini coloriti per riferirsi all'arbitro Irrati, in segno di protesta per un'espulsione comminata a Fazio che comunque non pregiudicò il successo della Roma sul campo dell'Udinese.