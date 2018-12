Roma, Rizzitelli duro: "I problemi di testa ce li ha chi prende 800 euro al mese"

Ruggiero Rizzitelli commenta il momento no della Roma: "Non è una questione di testa, a 20 anni avrei dato una testata".

La Roma è piombata in una crisi di risultati non da poco: pur con la doppia superiorità numerica, i giallorossi sono stati rimontati dal Cagliari che è riuscito in una vera e propria impresa contro una squadra nettamente più quotata.

Un pareggio che ha scatenato la rabbia di Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante peraltro proprio della Roma dove ha militato per sei anni dal 1988 al 1994.

A 'Roma TV' è intervenuto duramente, lanciando un attacco ai giocatori scesi in campo: "È veramente questione di testa o questi giocatori hanno poca qualità? Non è possibile che sia un fattore psicologico, la migliore situazione per testare tutto questo è proprio quando si è in vantaggio di due reti.

Su questo mi avveleno sempre: se a 20 anni mi avessero detto che era una questione di testa, avrei dato una testata. Sono un giocatore ricco, bello e famoso e i problemi sono di testa? Quelli al massimo ce li ha chi guadagna 800 euro al mese".

La Roma dovrà ripartire già dal prossimo impegno di campionato col Genoa, in attesa della trasferta di Torino con la Juventus del 22 dicembre: una gara, l'ennesima, da non sbagliare.