La Roma ritrova Mkhitaryan: verso la convocazione contro il Bologna

La Roma potrebbe tornare ad avere a disposizione Mkhitaryan per la sfida di campionato con il Bologna. Il giocatore è tornato parzialmente in gruppo.

Reduce dalla pesante sconfitta patita sul campo del , la tornerà in campo venerdì per sfidare il nell’anticipo del 23esimo turno del campionato di .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Per la gara dell’Olimpico, Paulo Fonseca non avrà certamente a disposizione lo squalificato Lorenzo Pellegrini, ma con ogni probabilità potrà tornare a contare su Henrikh Mkhitaryan.

Altre squadre

Il giocatore armeno non scende in campo dallo scorso 5 gennaio, quando subentrò al 63’ a Veretout in Roma- , e da allora è stato costretto ai box a causa di una lesione al retto femorale.

Il programma di recupero è andato secondo i piani e la sensazione è quella che i tempi di recupero verranno rispettati, tanto che il giocatore è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, svolgendo con i compagni il lavoro atletico, per poi completare la sessione con una parte individuale.

Mkhitaryan, che sin qui in campionato ha totalizzato 9 presenze, dovrebbe quindi essere pronto al rientro ed essere quanto meno inserito nella lista dei convocati. Il posto di Pellegrini sulla trequarti dovrebbe prenderlo inizialmente Pastore, con l’armeno eventualmente pronto a subentrare a partita in corso.