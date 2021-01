Roma, risentimento muscolare per Dzeko: scalpita Borja Mayoral

Edin Dzeko potrebbe saltare la trasferta di Crotone, dopo un risentimento muscolare. Al suo posto si candida come titolare Borja Mayoral.

Giornata pessima per la , per quanto riguarda la condizione fisica di due uomini chiave. Uno è Paulo Fonseca, che non viaggierà con la squadra a Crotone per colpa di una gastroenterite.

L'altro è Edin Dzeko, che secondo 'Sky Sport' ha accusato un problema muscolare nel corso dell'ultimo allenamento con la Roma e potrebbe essere fuori dalla sfida al , anche se verrà valutato domattina.

La sensazione però è che al massimo potrebbe andare in panchina, anche per non essere rischiato visto che la Roma dovrà poi affrontare partite come quelle contro e (tutte ravvicinate).

Si candida quindi per una maglia da titolare Borja Mayoral, che è il naturale sostituto di Edin Dzeko. Lo spagnolo dovrebbe giocare supportato da Mkhitaryan e Pellegrini.