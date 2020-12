Roma, riscatto Calafiori: dall’infortunio al goal in Europa League

Due anni fa un infortunio poteva costargli la carriera, poi si è ripreso, ha sfiorato la Juve e convissuto il Covid. Tutto dimenticato in una notte.

La sua notte. La notte di Riccardo Calafiori. Il classe 2002 della non è più soltanto la promessa di Trigoria, ma un giocatore che ambisce a diventare una certezza. Partita dopo partita, l’esterno sinistro sta guadagnandosi la fiducia di Paulo Fonseca, che lo ha schierato titolare per la seconda volta in stagione: contro il Cluj e contro lo . Contro gli svizzeri si è anche tolto la soddisfazione di segnare il suo primo goal da professionista, soltanto alla terza presenza con la prima squadra giallorossa. Mica in modo banale: sinistro di prima dal limite dell'area, dritto nel sette. Dopo una prestazione maiuscola, che ha impressionato anche Paulo Fonseca.

“Mi è piaciuto molto, sta crescendo molto ed è pronto per giocare”.

E pensare che, due anni fa, la carriera del giovane giallorosso, nato a Roma e cresciuto sui campi di Trigoria sin da giovanissimo, sembrava già essere terminata ancora prima di iniziare. Colpa di un tremendo infortunio rimediato contro il in Youth League. Ginocchio sbriciolato: rottura di tutti i legamenti, i menischi e la capsula. Un incidente che secondo i medici “capita una volta ogni dieci anni” e di solito “accade nel motocross”. Poche ora dopo Edin Dzeko ha mostrato la sua maglia dopo un goal, in segno di solidarietà. Un momento durissimo, ricordato dallo stesso Calafiori in una serata a dir poco speciale.

"E' stato il periodo più difficile ma anche il più bello, sono nato per giocare a calcio. Stasera ho coronato il mio sogno".

La carriera di Calafiori non è finita quel 4 ottobre. È ricominciata il 16 settembre 2019, il giorno del suo ritorno in campo. Quasi un anno dopo. Stavolta, per non fermarsi più. Il suo 2019/20 è terminato con l’esordio assoluto in prima squadra a poco più che 18 anni, peraltro contro la , nell’ultima giornata della scorsa stagione. Fonseca lo aveva già aggregato alla rosa in autunno.

Quest’anno il portoghese ha deciso di tenerlo in pianta stabile con la prima squadra, per rinforzare la fascia sinistra del suo 3-4-2-1 con un’alternativa in più — anche se in Primavera con Alberto De Rossi ha giocato anche come difensore centrale, sempre dal lato mancino. Anche se il suo ruolo è sempre stato quello di terzino sinistro, anche con la maglia delle nazionali under azzurre: le ha vestite tutte. Ha anche una convocazione in Under 21.

In estate si era parlato di lui in orbita Juventus, via Mino Raiola, che è il suo agente. Non se n’è fatto nulla. Anzi, da mesi circolano voci su un possibile rinnovo. Di certo si è guadagnato la fiducia di Fonseca, ora che è entrato nel giro dei grandi. Ce l'ha tolto il Covid-19 per un mesetto: aspettava solo il rientro. La firma sembra il passo successivo. L’infortunio, ormai, è solo un ricordo sbiadito. Sostituito da quello nitido del goal, celebrato con un bacio alla maglia che veste da sempre.