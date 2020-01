Roma, reintegrato Bruno Peres: Fonseca valuterà il brasiliano

Bruno Peres è tornato a Trigoria dopo la fallimentare esperienza in Brasile: nelle prossime giornate Fonseca valuterà se aggregarlo definitivamente.

Il 2019 della si è concluso con un crescendo di prestazioni: Fonseca ha convinto squadra, società e tifosi, diventando l'autentico leader della compagine giallorossa.

Mentre il club capitolo è già al lavoro per preparare la sfida di campionato col , è proprio un ex granata ad essere rientrato nella Capitale: Bruno Peres, infatti, è stato reintegrato nella rosa giallorossa dopo la fallimentare esperienza in , dove si è diviso fra San Paolo e Recife. Come riporta il 'Corriere dello Sport', nei prossimi giorni il terzino brasiliano cercherà di convincere Fonseca ad aggregarlo in maniera definitiva alla rosa.

Per l'allenatore lusitano si potrebbe trattare di un'altra freccia da aggiungere alla propria faretra. Bruno Peres non è più riuscito a ritrovare la continuità di prestazioni con cui si era contraddistinto nelle due stagioni con il Torino ed, a 29 anni, questo ha la sensazione di essere l'ultimo grande treno per la carriera del brasiliano. Il primo rinforzo della Roma, potrebbe essere Bruno Peres.