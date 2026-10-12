Roma-Real Madrid, biglietti Champions League: tutte le informazioni su acquisto e disponibilità

Roma-Real Madrid è una delle sfide più attese della fase campionato della Champions League 2026/27. I giallorossi ospitano i Blancos in una serata che unisce il ritorno della massima competizione europea per club nella Capitale a quello di José Mourinho, questa volta da avversario.

Di seguito tutte le informazioni per assistere alla sfida tra Roma e Real Madrid: data, fasi di vendita e le possibilità per assistere alla partita.

Quando si gioca Roma-Real Madrid?

Roma-Real Madrid, valida per la seconda giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, è in programma mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Partita: Roma-Real Madrid

Competizione: Champions League, fase campionato

Data: mercoledì 14 ottobre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Olimpico, Roma

Biglietti Roma-Real Madrid: dove acquistarli

La vendita dei biglietti per Roma-Real Madrid è stata aperta dall'AS Roma l'8 settembre, con una prima fase riservata agli abbonati Plus Serie A e la successiva vendita libera, partita il 9 settembre.

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La disponibilità di posti per la partita è stata esaurita: lo Stadio Olimpico si prepara quindi a una serata di Champions League con il tutto esaurito. Per eventuali nuove disponibilità o aggiornamenti sulle modalità di accesso, il riferimento è la biglietteria ufficiale dell'AS Roma.

Chi non è riuscito ad acquistare un tagliando attraverso i canali ufficiali può verificare anche le eventuali disponibilità su StubHub, controllando attentamente le condizioni di acquisto, la validità dei biglietti e le modalità di trasferimento. I prezzi possono variare in base alla domanda e al settore.

Roma-Real Madrid, il ritorno della Champions League all'Olimpico

Per i tifosi giallorossi, Roma-Real Madrid rappresenta molto più di una partita della fase campionato. La sfida segna il ritorno della Champions League allo Stadio Olimpico dopo sette anni: l'ultima gara casalinga della Roma nella competizione risaliva infatti al 12 febbraio 2019, quando i giallorossi superarono il Porto per 2-1.

Il ritorno sul palcoscenico europeo più prestigioso coincide con una delle avversarie più blasonate del continente. Il Real Madrid porta nella Capitale una squadra ricca di campioni, con nomi come Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior.

A rendere ancora più particolare la serata è la presenza in panchina di José Mourinho. L'allenatore portoghese torna all'Olimpico da avversario dopo aver guidato la Roma dal 2021 al 2024, conquistando la Conference League nel 2022 e raggiungendo la finale di Europa League nel 2023.

Il tecnico ritrova così lo stadio e il pubblico con cui ha condiviso alcune delle pagine più significative della storia recente giallorossa. Questa volta, però, sarà dall'altra parte: una circostanza che aggiunge una componente emotiva a una sfida già di per sé prestigiosa.

Per la Roma, l'obiettivo sarà sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per affrontare una delle favorite della competizione. Per Mourinho, invece, sarà una serata dal significato speciale, nel segno di un legame con la Capitale che non si è interrotto con la fine della sua esperienza sulla panchina giallorossa.