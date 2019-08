Roma-Real Madrid 7-6 d.c.r.: i giallorossi si aggiudicano la Mabel Green Cup ai calci di rigore

Si risolve ai calci di rigore l'amichevole tra Roma e Real Madrid, valida per la Mabel Green Cup: Marcelo colpisce la traversa dagli undici metri.

Labatte ilai calci di rigore all'Olimpico, aggiudicandosi così la. Gara amichevole, il match regala emozioni soprattutto nei primi 45' minuti.

È infatti un primo tempo scoppiettante all'Olimpico, con i giallorossi di Fonseca che affrontano i blancos di Zidane a viso aperto. Dzeko colpisce subito una traversa in avvio ma a sbloccare la gara è Marcelo, bravo a battere Pau Lopez al 16' e a portare in vantaggio il Real Madrid.

Lo 0-1 non toglie però morale alla Roma che al 34' trova il goal del pareggio con Perotti. Portentosa discesa di Zaniolo sulla fascia destra e assist per l'argentino, che da centro area non può sbagliare.

Passano cinque minuti e il Real Madrid torna di nuovo avanti con il colpo di testa di Casemiro, viziato però da una chiara posizione di fuorigioco (non c'è il VAR). A riportare serenità al pubblico dell'Olimpico ci pensa allora Dzeko, che ristabilisce immediatamente la parità con un bel destro sul primo palo.

Nella ripresa tanti cambi ma nessun goal, con il match che si risolve così ai calci di rigore. A sbagliare dal dischetto è Marcelo, che colpisce la traversa e regala il successo alla Roma.