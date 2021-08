Roma-Raja Casablanca dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Altro test per la Roma di José Mourinho, che affronta il Raja Casablanca. Tutto sulla partita: da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

ROMA-RAJA CASABLANCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Raja Casablanca

Roma-Raja Casablanca Data: 14 agosto 2021

14 agosto 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport (numero 253)

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport (numero 253) Streaming: Sky Go, Roma TV+ e NOW

Ultima amichevole per la Roma di José Mourinho, che a una settimana dall'esordio in Serie A contro la Fiorentina sfiderà il Raja Casablanca in un test match dal sapore speciale.

Per questa gara, infatti, è previsto il ritorno allo Stadio Olimpico di circa 20 mila tifosi giallorossi, che potranno seguire dal vivo la squadra di Mourinho dopo averla seguita a distanza, studiando il gioco del portoghese, e non solo.

Dall'altra parte ci saranno i vicecampioni del Marocco, arrivati secondi nel massimo campionato marocchino (vinto nella stagione 2019/20), alle spalle del Wydad.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Raja Casablanca: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-RAJA CASABLANCA

La sfida tra Roma e Raja Casablanca è in programma sabato 14 agosto, alle ore 20.45. Il teatro del match sarà lo Stadio Olimpico di Roma, che ospiterà fino a 20 mila tifosi.

Coloro che sono interessati all'amichevole tra Roma e Raja Casablanca potranno vederla, a patto di avere l'abbonamento a Sky. Il match infatti verrà trasmesso in esclusiva dall'emittente satellitare, su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport (numero 253).

Oltre alla copertura televisiva, il match sarà visibile anche in streaming grazie a Sky Go, applicazione gratuita per gli abbonati Sky fruibile tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è NOW, servizio on demand di Sky che propone il meglio (tramite vari abbonamenti) della programmazione dell'emittente satellitare, o Roma TV+, canale tematico del club giallorosso.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral. All. Mourinho.