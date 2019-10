Roma, la rabbia di Petrachi: "Partita falsata, ci stanno penalizzando"

Giornata di grandi polemiche all'Olimpico, dove la viene frenata dal sull'1-1: al termine del match il clima si fa rovente per le furiose proteste giallorosse sul goal annullato a Kalinic. Gianluca Petrachi ha sfogato tutta la sua rabbia dopo il fischio finale.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il dirigente giallorosso non usa mezzi termini per manifestare la propria delusione:

"Sembra che siamo diventati tutti matti a pensare che ci vada tutto storto. A il mani di Denswil, a pure. E' l'atteggiamento indisponente dell'arbitro che fa rabbia, ha creato nervosismo in un match tranquillo. L'episodio del goal finale? E' normale che Maran debba dire che Kalinic lo ha spinto, ma abbiamo giocato tutti e non si gioca di fioretto. Kalinic ha rubato il tempo, sono cose normali che accadono in area. E' impensabile annullare un goal così, altrimenti non si gioca più. E' un gioco maschio, è talmente oggettivo che ci sia stato un contatto come milioni ne avvengono in area".