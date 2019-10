Roma, il preparatore protesta ma non viene squalificato: non risulta tesserato

Nel finale convulso di Roma-Cagliari il preparatore atletico giallorosso ha protestato con Massa, ma non è stato squalificato: non risulta tesserato.

Non soltanto Paulo Fonseca: nel finale caotico della sfida della contro il è stato coinvolto anche il preparatore atletico dei giallorossi, sempre per proteste veementi contro Davide Massa, reo di un arbitraggio rivedibile secondo squadra, staff tecnico e tifosi di casa.

Se però il tecnico portoghese ha pagato con due giornate di squalifica, il preparatore Nuno Romano non dovrà scontare alcuna giornata. Per una ragione tanto semplice quanto curiosa: non risulta tesserato. Anche lui era stato espulso da Massa, causa applausi prepotenti in faccia all’arbitro, ma in quanto non tesserato non può essere squalificato.

Lo ha spiegato il Giudice Sportivo nel suo comunicato. A pagare sarà la Roma per la responsabilità oggettiva, ma si tratta soltanto di una multa di 15mila euro.