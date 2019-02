Roma-Porto: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Roma-Porto è una delle sfide d’andata degli ottavi di Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Messa alle spalle la fase a gironi, la Champions League entra in quella più bella e affascinante: la fase ad eliminazione diretta. A rappresentare il calcio italiano ci sarà anche la Roma che, negli ottavi di finale della massima competizione continentale per club, affronterà il Porto, squadra che è attualmente prima nel campionato lusitano.

I giallorossi, sono arrivati a questo punto del torneo dopo essersi piazzati al secondo posto alle spalle del Real Madrid e prima di Viktoria Plzen e CSKA Mosca, il Gruppo G. Il bilancio della squadra di Di Francesco in questa edizione parla sin qui di tre vittorie e tre sconfitte.

Il Porto ha invece superato l’ostacolo del Gruppo D, nel quale erano state inserite anche Schalke, Galatasaray e Lokomotiv Mosca, con un percorso quasi netto: sono stati infatti 16 i punti totalizzati dai Dragoes in virtù di cinque vittorie ed un pareggio ottenute nelle sei gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ROMA-PORTO

Roma-Porto si giocherà martedì 12 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. Fischio d’inizio del match programmato alle ore 21,00. A dirigere la contesa sarà il ‘fischietto’ olandese Danny Makkelie.

DOVE VEDERE ROMA-PORTO IN TV E STREAMING

La gara che vedrà protagoniste Roma e Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmessa in esclusiva dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Per gli abbonati Sky, sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su pc, smartphone o tablet, attraverso l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-PORTO

Eusebio Di Francesco non potrà contare su Robin Olsen e Patrik Schick, entrambi ai box a causa di problemi muscolari. Il tecnico giallorosso potrebbe riproporre il 4-3-3 che bene ha fatto nelle ultime uscite, proponendo davanti a Mirante una linea difensiva completata da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. In mediana dovrebbe esserci regolarmente De Rossi, al suo fianco agiranno da interni Pellegrini e Cristante. In attacco, Dzeko sarà il vertice centrale di un tridente che dovrebbe essere completato da Zaniolo ed El Sharaawy.

Sergio Conceicao non avrà a disposizione in attacco gli infortunati Marega ed Aboubakar, oltre che lo squalificato Jesus Corona. Il tecnico lusitano potrebbe optare per un 4-3-3 nel quale saranno Militao, Felipe, Pepe e Telles a completare il pacchetto difensivo davanti a Casillas. Herrera, Danilo e Torres potrebbero comporre il trio di mediana, mentre in attacco, con Tiquinho e Brahimi dovrebbe esserci uno tra Fernando Andrade e Otávio in sostituzione di Corona.

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Herrera, Danilo, Torres; Otávio, Tiquinho, Brahimi. Allenatore: Sergio Conceicao