Roma-Porto: omaggio a sorpresa per Ultimo, grande tifoso giallorosso

Torna la grande atmosfera della Champions League per una Roma che prova a fare la voce grossa nell'andata degli ottavi di finale contro il Porto: una serata dalle grandi emozioni per il club giallorosso, che per l'occasione ha voluto omaggiare Ultimo, cantante e tifoso della Lupa, proprio prima del fischio d'inizio.

Nel prepartita di Roma-Porto la canzone di Ultimo, grande protagonista del festival di Sanremo appena concluso, è stata fatta sentire sugli spalti dell'Olimpico, con il video del brano riproposto sui maxischermi dell'impianto.

Il tutto accompagnato dallo speaker, che ha precisato la fede calcistica del giovane cantante: "Ultimo, romano e romanista". Un omaggio accolto dal grandissimo applauso del pubblico presente.

Ultimo aveva ribadito il suo grande tifo per la Roma proprio negli ultimi giorni dopo le polemiche scoppiate al termine di Sanremo.

Il suo idolo, neanche a dirlo, è Francesco Totti.

"Io ho pianto al suo addio non tanto perché Totti non c'era più e non c'era più il numero 10 della Roma, che certamente è un dispiacere. Ho pianto per ciò che lui ha rappresentato per i sognatori, per quelli che ci sperano ancora. È qualcosa che non è legato al calcio, nemmeno alla musica. Sono personaggi che ti danno il sorriso. È una cosa che va oltre tutto ed è impagabile".