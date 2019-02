Roma-Porto, le pagelle: Dzeko-Zaniolo, coppia super

Florenzi, Dzeko e Zaniolo i migliori della Roma. Casillas ancora sugli scudi tra i lusitani. Pellegrini bene solo nella ripresa.

ROMA

MIRANTE 6 - Poco impegnato, non può nulla sul goal ma dà sicurezza alla squadra. Probabilmente già più di Olsen.

FLORENZI 7 - Sicuramente la sua migliore prestazione stagionale. Insuperabile in fase difensiva, brillante anche nelle ripartenze.

MANOLAS 6.5 - Gara attenta e coriacea, come consuetudine. Tanti importanti ripiegamenti difensivi e recuperi che lo caratterizzano.

FAZIO 6 - Così come il compagno sbaglia poco ed ha anche il merito di mettere Dzeko davanti al portiere nel primo tempo. Si prende però qualche rischio di troppo uscendo palla al piede.

KOLAROV 6 - Nel finale ha la palla del 3-1, ma Casillas si oppone col viso. Per il resto della gara alterna buone cose a qualche incertezza non da lui.

PELLEGRINI 6 - Non benissimo nel primo tempo, cresce nella ripresa andando anche alla conclusione in maniera pericolosa. ( 82' NZONZI SV )

DE ROSSI 6.5 - Il voto rispecchia soltanto la prestazione effettiva offerta sul campo, ma per il carisma e la grinta trasmessi ai compagni risulta sempre l'elemento più determinante della squadra.

CRISTANTE 5.5 - Incerto, un po' troppo timido nei minuti iniziali e macchinoso nel riavviare l'azione. Non sbaglia molto, ma appare sempre un attimo in ritardo.

ZANIOLO 8 - Il più giovane italiano di sempre a segnare una doppietta in Champions League. Può bastare per motivare il voto in pagella? Probabilmente sì. Lui però, come sempre, non si limita a segnare ma è sempre nel vivo del gioco, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Ormai riduttivo definirlo "promessa".

DZEKO 7.5 - Per 90 minuti si è rivisto il Dzeko di Roma-Barcellona. Prestazione stellare quella del bosniaco che mette lo zampino in entrambi i goal e colpisce due pali. In più, specialmente nella ripresa, ha il merito di gestire tantissimi palloni e di far salire la squadra: proprio da una sua protezione del pallone per poco non nasce la rete del 3-1 nel finale.

EL SHAARAWY 6.5 - Prestazione convincente quella del numero 92, che è parte attiva del goal che sblocca la partita e offre sempre soluzioni diverse ai compagni, muovendosi molto senza palla. ( 90' KLUIVERT SV - Gioca soltanto il recupero e per poco non gli capita la palla buona per il 3-1: Kolarov però preferisce andare al tiro).



PORTO

Casillas 7; Eder Militao 6, Felipe 5.5, Pepe 6, Alex Telles 5; Otavio 5.5 (84' Hernani s.v.), Danilo 6, Herrear 6.5, Fernando 5.5 (76' Pereira 6), Soares 5.5, Brahimi 6 (68' Adrian Lopez 6.5)