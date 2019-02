Roma-Porto 2-1: Super Zaniolo, ma Adrian Lopez rovina la festa

La Roma ha battuto per 2-1 il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: doppietta per Zaniolo, poi Adrian Lopez.

Con un pizzico di attenzione in più al minuto 79, la Roma avrebbe portato a termine un'altra magica notte di Champions. La distrazione costata il goal di Adrian Lopez, invece, rende meno dolce la serata dell'Olimpico, che consegna comunque una Roma vittoriosa, convincente e a tratti anche spettacolare.

Protagonista indiscusso della serata, ancora una volta, Nicolò Zaniolo. Sue le due segnature che hanno permesso ai giallorossi di portarsi in vantaggio per 2-0 nella seconda parte della ripresa: due goal da bomber vero quelli di un ragazzo per il quale ormai sembrano esaurite le parole.

Come detto, però, il sussulto di Adrian Lopez, rende maggiormente imperrvia la strada verso i quarti di finale per i ragazzi Di Francesco, chiamati ad un'altra prova maiuscola anche in Portogallo.

Nel finale, Kolarov ha avuto tra i piedi la palla buona per il 3-1, ma Casillas ci ha messo la faccia - in tutti i sensi - per evitare la terza segnatura romanista.

Da sottolineare, detto di Zaniolo, la prestazione maiuscola di Dzeko e le ottime prove di De Rossi e Florenzi, trascinatori della squadra nei momenti di difficoltà.

I GOAL

70' ZANIOLO 1-0 - Dzeko riceve palla in area da El Shaarawy, controlla e difende magnificamente un pallone in area di rigore per poi offrirlo a Zaniolo, che con un diagonale piazzato batte imparabilmente Casillas.

76' ZANIOLO 2-0 - E' ancora Dzeko ad avanzare palla al piede e a lasciare partire un destro formidabile: palla che sbatte sul palo e ritorna in campo, ma Zaniolo è il più lesto di tutti a raccoglierlo e a spedirlo alle spalle di Casillas.

79' ADRIAN LOPEZ 2-1 - Destro svirgolato da parte di Soares, Adrian Lopez raccoglie e col destro al volo batte Mirante.

IL TABELLINO

ROMA-PORTO 2-1

MARCATORI: 70' Zaniolo (R), 76' Zaniolo (R), 79' Adrian Lopez (P)

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (82' Nzonzi), De Rossi, Cristante; Zaniolo (87' Santon), Dzeko, El Shaarawy (90' Kluivert). A disposizione: Olsen, Juan Jesus, Marcano, Pastore. Allenatore: Di Francesco

PORTO (4-3-3): Casillas; Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Otavio (84' Hernani), Danilo, Herrera; Fernando (76'Pereira), Soares, Brahimi (68' Adrian Lopez). A disposizione: Vana, Maxi Pereira, Bruno Costa, Oliver Torres. Allenatore: Sergio Conceicao

ARBITRO: Makkelie (OLA)

AMMONITI: Herrera (P), El Shaarawy (R)