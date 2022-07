Roma-Portimonense dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Altra amichevole per la Roma di Mourinho che sfida il Portimonense: tutto sul match e su dove seguirlo in TV e streaming.

ROMA-PORTIMONENSE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Portimonense

Data: 16 luglio 2022

Orario: 20.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Terza amichevole per la Roma di José Mourinho che dopo aver sfidato Trastevere e Sunderland sfiderà il Portimonense.

Per i giallorossi è il secondo dei quattro impegni portoghesi: seguiranno, infatti, le sfide contro Sporting Lisbona e Nizza.

Il Portimonense, squadra del massimo campionato in Portogallo, affronta la Roma dopo l'amichevole contro il Birmingham e il match contro il Porto.

Qui troverete tutte le info utili per Roma-Portimonense: dalle ultime sulle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-PORTIMONENSE

La partita tra Roma e Portimonense, in programma sabato 16 luglio 2022, verrà disputata all'Estadio Municipal de Albufeira: fischio d'inizio alle ore 20:00.

DOVE VEDERE ROMA-PORTIMONENSE IN TV

Roma-Portimonense verrà trasmessa in diretta da DAZN, sarà quindi possibile vederla su una smart tv o collegando il televisore di casa tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV.

ROMA-PORTIMONENSE IN DIRETTA STREAMING

Lo streaming di Roma-Portimonense sarà disponibile sull'app di DAZN per smartphone e tablet: per seguire l'evento bisognerà registrarsi e attivare l'abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-PORTIMONENSE

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Carles Perez, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho

PORTIMONENSE (4-2-3-1): Samuel; Moufi, Pedrao, Relvas, Seck; Estrela, Bruno; Rui Gomes, Anderson, Welinton; Yago. All. Brito