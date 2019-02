Roma, polemica social su Zaniolo: Monchi risponde al giornalista

Botta e risposta sui social tra il giornalista Roberto Renga e il ds della Roma Monchi: Zaniolo l'oggetto della discussione.

Dal suo arrivo a Roma Nicolò Zaniolo ha sorpreso tutti grazie alle ottime prestazioni che gli hanno permesso di conquistarsi la titolarità nella rosa di Eusebio Di Francesco, nonché i migliori titoli sui giornali.

Unitosi alla Lupa in estate, inserito nell'affare Nainggolan con l'Inter, il centrocampista giallorosso è diventato ieri sera il più giovane calciatore italiano di sempre a realizzare una doppietta in Champions League (19 anni e 225 giorni).

Due reti decisive nel 2-1 contro il Porto nell'andata degli ottavi di finali di Champions League. Un risultato storico che ha portato indirettamente il 19enne di Massa a scatenare anche una piccola polemica sui social.

Il primo tweet è stato quello del giornalista Roberto Renga, che con un elenco puntato ha fatto capire come il ds della Roma Monchi non fosse interessato all'acquisto di Zaniolo in estate, bensì a quello del portiere dell'Inter Radu. Aggiungendo poi come nessuno tra giallorossi e nerazzurri avesse capito il reale valore di questo ragazzo.

Tre cose su Zaniolo: 1) Monchi voleva Radu, l'Inter gli ha dato Zaniolo; 2) Monchi voleva mandarlo in prestito, Di Francesco rispose: non se ne parla; 3) l'Inter l'anno scorso non gli ha concesso neppure un minuto. Che abbia sorpreso tutti è un dato di fatto. — Roberto Renga 🇪🇺 (@RobertoRenga) 13 febbraio 2019

Un attacco al quale il dirigente spagnolo ha risposto prontamente, postando la foto di una vecchia intervista nella quale specificava come la Roma avesse chiesto fin da subito sia Radu che Zaniolo all'Inter, con il club milanese che avrebbe preferito però evitare la cessione del giovane centrocampista, nonostante la grande volontà di arrivare a Nainggolan.

Il tutto accompagnato da un "Buongiorno" piuttosto polemico, con Monchi che in questo modo ha voluto difendere l'operato suo e del club.