Roma, Pjanic ricorda il derby con Benatia: "Brividi per il goal di Balzaretti"

Il centrocampista della Juventus ricorda i tempi della Roma con l'ex compagno Benatia: "Balzaretti era Rambo, noi chiacchieravamo e lui in palestra".

E' il tempo delle lunghe dirette e delle lunghe chiacchierate tra calciatori ed ex compagni di squadra: ecco che allora Miralem Pjanic si collega in diretta con Mehdi Benatia per ricordare le vecchie partite tra e .

Sul proprio profilo 'Instagram' il centrocampista della Juventus ha contattato il difensore marocchino, suo ex compagno prima alla Roma e poi a :

"Mi manca Torino, mi manca il calcio, mi manca allenarmi. Guarda come sono messo con la barba, niente parrucchiere. Sono qui a casa, c’è solo la pace e il lavoro. C’è solo il tennis qui, batto tutti. Spero che stiate tutti bene".

Tra una battuta e l'altra i due giocatori notano un commento in diretta di Federico Balzaretti e ricordano quel derby deciso proprio dall'ex terzino:

"L’uomo del derby, ho rivisto le immagini del tuo goal qualche giorno fa, quando vai a esultare sotto la curva. Mamma mia, i brividi".

Il giocatore marocchino ricorda invece la grande professionalità di Balzaretti: