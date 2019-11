Roma, Pietro Castellitto sarà Totti nella serie tv 'Un Capitano'

In mattinata è arrivata l'indiscrezione del nome dell'attore che interpreterà Francesco Totti nella serie tv 'Un Capitano': sarà Pietro Castellitto.

La serie 'Un Capitano' prodotta da 'Sky' con la regia di Luca Ribuoli sulla storia di Francesco Totti è quasi pronta a partire con le riprese e nella giornata di oggi è arrivata un'indiscrezione non confermata sull'attore che interpreterà il capitano della .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto svelato dal sito 'Cinemotore', infatti, l'attore che sarebbe stato scelto per interpretare Totti sarebbe Pietro Castellitto. Il figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini potrebbe vestire i panni del 'Pupone' in quella che è la serie tv più attesa dai tifosi giallorossi e che sarà suddivisa in sei episodi da 50 minuti circa ciascuno. La serie racconterà i fatti accaduti a Totti fra il 1975 ed il 2007.

L'attore 27enne si è messo in mostra nella commedia 'È nata una star?' con Rocco Papaleo e nel 'La profezia dell'armadillo' con un'interpretazione che gli è valsa la vittoria del premio Biraghi ai Nastri d'argento nel 2019. Le riprese di 'Un Capitano' inizieranno a fine febbraio 2020 e proseguiranno fino a giugno.