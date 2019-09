Roma, Petrachi su Mkhitaryan: "Ha rinunciato a qualche milione in più"

Il ds della Roma Gianluca Petrachi riassume il mercato estivo: "Dzeko era la nostra prima scelta, contento di averlo convinto".

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della , è intervenuto nella conferenza stampa dell’ultimo acquisto giallorosso, l’armeno Henrikh Mkhitaryan. Occasione per fare il punto sulla sessione estiva del mercato giallorosso, tra rinnovi, nuovi giocatori e la scelta di Fonseca come allenatore.

Queste le sue parole sul giocatore armeno, arrivato negli ultimi giorni della sessione:

“Mkhitaryan ha preferito la Roma rispetto a qualche milione in più, consapevole di fare una scelta più adatta alle sue esigenze sportive. Sono contentissimo che Dzeko sia rimasto, era un nostro obiettivo e siamo riusciti a realizzarlo, convincendo il ragazzo giorno dopo giorno a rimanere con noi".

Il dirigente sottolinea anche le altre strategie della società giallorossa:

"Ho messo tutto il meglio di me stesso per consegnare a Fonseca un gruppo importante, e i rinnovi di Under e Zaniolo confermano la nostra idea di puntare sui giovani di valore. Il mister deve credere nelle sue idee di calcio, continuando a lavorare per raggiungere i risultati prefissati”.

Parole che completano il quadro di una calda estate giallorossa, tra mercato in entrata e in uscita ed un inizio di campionato leggermente in salita, visti i pareggi con e .