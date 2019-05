Roma, Perotti su De Rossi: "Merita un finale migliore"

Diego Perotti non è soddisfatto della sua stagione con la maglia della Roma: "Il peggiore anno della mia carriera, mai stato così a lungo fermo".

Un finale di stagione ancora tutto da vivere per la , che resta in corsa per un posto nella prossima : un finale più amaro per Daniele De Rossi , che ha annunciato l'addio alla squadra che lo ha cresciuto. Il bilancio di stagione lo traccia Diego Perotti , che non ha vissuto un anno entusiasmante dal punto di vista personale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto al match program della Roma prima della prossima sfida contro il , l'esterno argentino ha commentato la sua stagione:

"È stato il peggior anno della mia carriera, non sono mai stato così a lungo fermo. Per fortuna sono guarito da quest’ultimo infortunio. Ho avuto dei problemi che mi hanno costretto a stare fuori e vedere miei compagni alla TV. Venivo ad allenarmi, a fare terapia per infortuni semplici, tutti muscolari”.

Il caso De Rossi tiene inevitabilmente banco in casa della Lupa, Perotti vuole regalare un finale migliore al compagno:

"Sono stato per quattro anni seduto accanto al lui nello spogliatoio all’Olimpico. L'ho visto prendere antinfiammatori come fossero caramelle per poter giocare, per la Roma. Vogliamo fare bene per lui, per noi, per i tifosi. Merita un finale migliore di quello che abbiamo fatto fino ad ora".

La chiusura sul proprio futuro, ancora a tinte giallorosse: