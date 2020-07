Roma, Pellegrini sarà operato al naso: campionato finito

Lorenzo Pellegrini ha rimediato contro la Fiorentina una frattura del naso, che sarà operata oggi a Villa Stuart. Campionato finito per lui.

Nella serata di ieri, nella vittoria della contro la , Lorenzo Pellegrini ha rimediato una frattura al naso, come comunicato dalla stessa società giallorossa nel post-partita.

Gli esami effettuati in serata hanno evidenziato una frattura nasale per @LorePelle7: domani il centrocampista giallorosso sarà sottoposto a un intervento chirurgico.



Forza Lorenzo 💪#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2020

Oggi il giocatore è arrivato di mattina presto a Villa Stuart, a Roma, dove sarà sottoposto all'operazione chirurgica. Come succede in questi casi, l'obiettivo è quello di ridurre la frattura del naso.

Per Lorenzo Pellegrini il campionato è quindi finito, visto che si tratta di una prassi di sicurezza in questi casi. Alla fine del campionato mancano due giornate, con le partite contro e , gare troppo ravvicinate per aspettarsi un suo rientro.

Ma Fonseca punta a riaverlo al 100% soprattutto per la sfida di contro il , in programma per giovedì 6 agosto. Ovviamente con la classica mascherina protettiva in queste situazioni.