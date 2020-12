Roma, Pedro lavora a parte: problema al flessore

Ultimo allenamento del 2020 per la Roma, con Pedro che ha lavorato a parte: problema al flessore della coscia destra per lo spagnolo.

Il 2020 della sta per chiudersi con una preoccupazione in vista del primo impegno del 2021, in programma domenica 3 gennaio all'Olimpico contro la del grande ex Claudio Ranieri: appuntamento a cui rischia di non prendere parte Pedro.

Lo spagnolo era presente a Trigoria ma, secondo quanto riferito da 'Il Tempo', ha svolto un lavoro differenziato per provare a smaltire il sovraccarico muscolare al flessore della coscia destra che gli sta dando più di qualche noia.

Resta dunque in dubbio la sua presenza in campo tra tre giorni, anche se Paulo Fonseca farà di tutto per averlo regolarmente a disposizione e schierarlo in coppia con Mkhitaryan alle spalle della punta Dzeko.

Pedro si è rivelato uno dei punti di forza della 'Lupa' in questa prima parte di annata: 4 goal ed altrettanti assist messi a referto nelle 18 apparizioni totali collezionate tra ed .