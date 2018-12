Roma, Paulo Sousa 'aiuta' Di Francesco: foto con la maglia della Juventus

Di Francesco perde contro la Juventus e resta a rischio ma Paulo Sousa fa infuriare i tifosi della Roma con una foto in maglia bianconera.

Nuova sconfitta e panchina sempre in bilico per Eusebio Di Francesco, che ora dovrà assolutamente battere il 'suo' Sassuolo per evitare il rischio esonero proprio prima di Capodanno.

L'unica buona notizia per la Roma, sconfitta in casa della Juventus, arriva dai risultati di Inter e Milan che permettono ai giallorossi di restare in piena corsa per il quarto posto distante 'solo' 4 punti.

Intanto a dare una mano a Di Francesco è invece Paulo Sousa, principale candidato alla sua sostituzione ma inviso alla piazza, ancora di più dopo la foto postata su Instagram dal tecnico portoghese prima di Juventus-Roma.

Paulo Sousa infatti ha voluto fare sapere che avrebbe seguito la partita dello 'Stadium' con particolare attenzione ma per farlo ha scelto un'immagine dei tempi in cui indossava proprio la maglia bianconera.

Gesto ovviamente non troppo apprezzato dai tifosi della Roma, che hanno riempito di insulti la pagina del portoghese.

"Non accettare la Roma, il popolo romanista non ti vuole". "Provi a tagliare la testa a Di Francesco da settimane, fossi in te mi farei schifo". "Vergognati, gufa di nascosto. Nessun allenatore ha mai fatto come te”.

Di Francesco dal canto suo non fa drammi dopo il ko di Torino e chiede ai suoi di continuare a credere nell'obiettivo Champions.

"Mi sono piaciuti l’atteggiamento e la voglia di giocare uno contro uno in tante situazioni di campo. Ci è mancato di concretizzare. La classifica è cortissima ed è un vantaggio per noi, visto che la zona Champions è vicina. La sconfitta brucia, ma deve essere l’inizio di una nuova interpretazione di giocare al calcio. Per quello che mi riguarda, io vivo sempre sotto pressione facendo questo lavoro. Vivere questo lavoro con passione anche nelle difficoltà per me è la normalità".

E da ieri sera l'ombra di Paulo Sousa, forse, fa un po' meno paura.